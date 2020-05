CdS – Serie A, due retrocessioni e scudetto non assegnato: il piano in caso di mancata ripartenza

Serie A a 20 squadre e scudetto non assegnato. Questa la prima linea tracciata dalla Figc ed abbracciata anche dagli altri vertici del calcio italiano nel caso in cui la stagione non dovesse ripartire. Come sottolineato infatti dal Corriere dello Sport, l’idea sarebbe quella di congelare l’attuale schieramento della massima serie, scongiurando di fatto la possibilità di passare ad una A a 22 squadre. Promozioni dalla B e retrocessioni in cadetteria che verrebbero a questo punto confermate. Due, e non tre, le squadre che scivoleranno a questo punto in B, con Gravina – numero uno della Figc – costretto a mettere in conto però anche una possibile estate in tribunale, tra ricorsi e pareri discordanti.

Sul punto scudetto, la Juventus ha già fatto intendere che non sembra intenzionata ad alzare al cielo un titolo assegnato d’ufficio, per questo la linea comune prevede un vuoto negli almanacchi relativo alla stagione in corso. Il tutto, ovviamente, nel caso in cui dovesse saltare la nuova ripresa del calcio italiano, costantemente alla ricerca del via libera per concludere la stagione e lasciarsi alle spalle quello che si sta rivelando come un vero e proprio incubo. Tanto, se non tutto, sul futuro dello sport più amato verrà rivelato nella riunione dell’8 maggio prossimo del Consiglio federale: in ballo c’è il domani della Serie A.

