CdS – Serie A e coppe europee, due diverse strade per la ripartenza

Due diverse ipotesi sul tavolo per scrivere la parola fine sulla stagione, sia italiana che europea. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport Uefa, Eca, Leghe Europee e Federazioni sono al lavoro per disegnare il nuovo calendario dei campionati nazionali e quello relativo ai percorsi in Champions ed Europa League. Le strade individuate fino a questo momento sono due: vediamole nel dettaglio.

1. CAMPIONATI E COPPE COME TORNEI PARALLELI

La prima idea, quella che raccoglie maggiori consensi, prevede una ripartenza dei campionati nazionali a partire da inizio giugno (tra il 31 maggio ed il 3 del mese successivo). Squadre in campo ogni tre giorni fino alla quarta settimana di giugno quando, orientativamente intorno al 23-24, ripartiranno le coppe europee. Serie A nel weekend e tornei europei infrasettimanali fino ad inizio agosto. L’obiettivo è terminare la stagione entro il 2 di agosto perché il giorno dopo le Federazioni dovranno comunicare alla Uefa i nomi delle squadre che scenderanno in campo in Europa. Anche per questo motivo verranno programmate il prima possibile le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in modo da poter assegnare l’ultimo slot per la qualificazione in Europa League.

2. CAMPIONATI E COPPE COME TORNEI “A BLOCCHI”

Il piano di riserva studiato dai vertici in caso di prolungamento dell’emergenza prevede invece la ripartenza di Serie A e coppe europee in due blocchi separati. Precedenza ai campionati nazionali, con il nuovo start fissato dalla metà di giugno. La priorità sarebbe quella di concludere i tornei entro l’inizio di agosto per dare il via alle coppe europee in modo da assegnare l’Europa League a Danzica il 19 e la Champions ad Istanbul il 22. Ottavi ridotti ad una sola gara in campo neutro per Inter e Roma e quarti e semifinali invece con andata e ritorno. Il tutto osservando la diffusione dell’emergenza: in caso di ritardi nella ripartenza spunta la possibilità di ridurre le coppe a Final Eight o Final Four.

