CdS – Serie A, fissate le possibili date per la ripartenza: Lega pronta a sacrificare la Coppa Italia

L’Italia è ormai alla vigilia del 4 maggio, giorno in cui partirà la Fase 2, quella della convivenza con il virus. Ed anche il mondo del calcio sta studiando le possibili soluzioni per ripartire dopo due lunghi mesi di stop forzato: la Lega ha fissato i possibili week-end per il nuovo fischio d’inizio della Serie A.

Sono due al momento le date da segnare sul calendario, e fanno riferimento ai fine settimana del 13-14 giugno e del 20-21 dello stesso mese. Stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, se si dovesse andare oltre ad essere sacrificata sarebbe la Coppa Italia, con la conseguente qualificazione in Europa League della settima classificata. Slittare ancora, infatti, renderebbe impossibile la chiusura del tutto entro il 2 agosto, data ultima imposta dalla Fifa.

In caso di ulteriori rinvii la Lega tiene viva l’ipotesi di una conclusione tramite play-off, che però non trova molti sostenitori fra i club di Serie A, che fin da principio non hanno mostrato particolare apprezzamento.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!