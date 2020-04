CdS – Serie A, la maggioranza vota la ripartenza: l’Inter tra i club per il ‘NO’

Fra l’esigenza dichiarata di FIGC e Lega Serie A di riprendere il campionato e la maggioranza dei club favorevoli alla ripartenza, nell’assemblea di martedì verranno dettate le ultime linee guida dando l’opportunità di un confronto alla pari tra le diverse società. Sono infatti ben sette i club che non vorrebbero tornare in campo, dando piuttosto la precedenza alla salute dei propri calciatori ed evitare rischi che a questo punto avrebbero poco senso. Come annoverato dal Corriere dello Sport, su quest’ultimo fronte si sono schierati: Inter, Udinese, Genoa, Milan, Spal, Brescia e Torino, con Ferrero della Sampdoria ancora indeciso.

Tutte le altre società, invece, hanno già espresso parere favorevole alla ripartenza del campionato, inclusa la Juventus che inizialmente guidava insieme all’Inter il partito del ‘no’. Ad ogni modo, nell’assemblea di Lega di martedì verranno discusse date e modalità, ribadendo il ritorno alle attività dal 4 maggio per far riprendere il campionato tra fine mese e inizio giugno. Per quanto riguarda le coppe europee, invece, giovedì si terrà l’esecutivo della Uefa. Ad oggi l’ipotesi più probabile sembra quella di recuperare i restanti match di Champions ed Europa League interamente nel mese di maggio, quando saranno conclusi i campionati nazionali.

