CdS – Serie A pronta a ripartire: si allarga il partito dei club disposti a giocare

Posizioni più morbide in vista di una ripresa, con tanti club aperti al dialogo per provare a riavviare il calcio italiano. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, le divisioni interne alla Serie A sembrano essersi attenuate, con diversi contrari ora più favorevoli ad una discussione in vista del ritorno in campo. “Qualora il Governo desse il via libera alla ripresa – spiega il quotidiano – non verrebbero eretti muri”, questo per spiegare il clima maggiormente sereno tra le società della massima serie.

Per gli scenari si susseguono diverse ipotesi. L’Assemblea di martedì sarà fondamentale per gettare le basi della nuova vita calcistica e delineare le posizioni di tutti i club. Le idee di ripartenza prevedono due strade: riprese separate per campionati e coppe o un percorso comune e parallelo. Prima di tutto, però, il ritorno in campo per ultimare la Coppa Italia, trasmessa sulle reti Rai ed utile per dare un segnale al Paese. Giorni decisivi in termini di incontri: martedì conference call con tutti i segretari delle Federazioni europee, mercoledì riunione con Eca ed European Leagues – le associazioni di tutte le Leghe professionistiche – e giovedì con l’Esecutivo dell’organismo europeo. Questi in termini di calendario gli incontri più importanti dei prossimi giorni: sul piatto, il futuro del nostro calcio.

