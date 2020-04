CdS – Serie A, ripartenza blindata? Possibili ritiri-bunker senza contatti con l’esterno

Trasformare i centri sportivi in veri e propri bunker nel quale i calciatori non avrebbero contatti con l’esterno: è questa l’idea paventata oggi dal Corriere dello Sport, che ipotizza questa soluzione per permettere la ripartenza del campionato di Serie A, attualmente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo il via libera ci sarebbero tre settimane di preparazione, poi si scenderebbe in campo ogni tre giorni, con il calcio che sarebbe in una vera e propria bolla rispetto al resto del mondo.

Tutte gli ingressi verrebbero controllati e gli staff delle società sarebbero sottoposti ad una serie di test per minimizzare il rischio contagio. II calciatori trovati positivi dovrebbero invece svolgere una serie di screening ulteriori, per scongiurare danni permanenti.

Una soluzione agevole per club come l’Inter, che possiede un proprio centro sportivo, ma che metterebbe in difficoltà squadre più piccole, costrette a spostarsi in luoghi protetti ancora da individuare.

