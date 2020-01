CdS – Steven Zhang non sarà allo stadio in occasione della partita contro l’Atalanta. Nuovo sponsor in arrivo?

Nel pienone che aspetta San Siro in occasione dell’imperdibile sfida contro l’Atalanta (70000 persone) non sarà però presente il presidente nerazzurro Steven Zhang che tornerà in Europa settimana prossima per un impegno previsto legato all’Eca

In questi giorni invece è stato in patria dove sembra aver cominciato a porre le basi per un contratto di sponsorizzazione con Evergrande, la più grande società di sviluppo immobiliare di tutta la Cina, che andrebbe a sostituire la Pirelli nel ruolo di main sponsor al termine della stagione 2021.



