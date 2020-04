CdS – Stop al calcio: già 600 milioni persi. La FIGC chiede aiuto al Governo per i club minori

Il calcio italiano è fermo ormai dallo scorso 9 marzo ed – al momento – non si riesce ad intravedere una possibile data per la ripresa. La salute pubblica è al primo posto e non ci sono dunque le condizioni per tornare a giocare, anche per la positività di molti calciatori di Serie A.

Il Corriere dello Sport analizza il momento economico del nostro calcio, facendo il punto della situazione sugli introiti persi: sono circa 600 i milioni di danni che al momento il mondo del pallone ha subito. 450 sono i diritti tv, gli altri 150 sono i botteghini. La FIFA ha fatto sapere che presto interverrà, ma intanto la FIGC ha chiesto aiuto al Governo per dichiarare lo stato di crisi: i club minori rischiano il fallimento e la richiesta è la cassa integrazione per i calciatori che guadagnano meno di 50mila euro lordi, paragonandoli a lavoratori di altri settori.



