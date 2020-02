CdS – Superpotenza Zhang: investimenti, nuovo sponsor ed il sogno di un trofeo

700 milioni di euro investiti da quando Suning è arrivata a dirigere le operazioni dell’Inter ed un bond da 300 milioni lanciato sul mercato per avere liquidità e gestire il club. Numeri da capogiro quelli registrati dalla famiglia Zhang da quando ha scelto di rilevare la Beneamata per cercare di riportarla in alto in Italia ma anche in Europa. Ai numeri raccontati dal Corriere dello Sport si sommano anche le cifre relative all’ingaggio di Conte, in nerazzurro per 10 milioni netti e 2 di bonus, e al mercato sia estivo che di gennaio che tocca quota 220 milioni di euro, comprensivi di bonus e riscatti.

Cifre da mal di testa ma che testimoniano la volontà della società, e di Steven Zhang in particolare, di credere nel progetto Inter investendo tempo e sforzi economici. I primi risultati sono arrivati dalla doppia qualificazione in Champions, ma resta sempre vivo il sogno di un trofeo da alzare al cielo nel periodo più breve possibile. Intanto, a partire dal 2020/2021, per i nerazzurri arriverà un nuovo sponsor ad arricchire i lauti guadagni in campo commerciale: un modo per estendere ancor di più il marchio Inter e per ampliare la voce ricavi, portandosi ad un passo dalle superpotenze europee.

