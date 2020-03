CdS – Tagli agli stipendi dei calciatori per coprire i buchi della Serie A? C’è il rischio di perdere i campioni

Sta creando non pochi disagi alla Serie A lo stop forzato ma inevitabile al campionato, per salvaguardare la salute di tutti gli sportivi e le persone quotidianamente coinvolte. Secondo delle stime già effettuate, in qualsiasi scenario tra qualche mese la Serie A farà registrare delle perdite economiche non indifferenti. Si va dalla peggiore delle ipotesi, con un buco da 720 milioni se il campionato non fosse concluso, ad almeno 150-160 (più altri 40-50 che la Uefa non darebbe ai club partecipanti alle coppe) se invece terminasse in ritardo e a porte chiuse.

Così, tra le possibili soluzioni per coprire questo enorme vuoto finanziario – come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport – una delle ipotesi proposte riguarda la possibilità di tagliare una parte degli stipendi ai calciatori. Questa mossa, se da una parte contribuirebbe a migliorare drasticamente la situazione economica, dall’altra farebbe correre il rischio di indurre alla fuga dalla Serie A campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, che per altri motivi risultano invece indispensabili in questo momento all’intero movimento.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!