CdS – Tegola Inter, fastidio al ginocchio per Vecino. E’ il primo infortunio dalla ripresa degli allenamenti

E’ il nome di Matias Vecino a finire per primo in infermeria dalla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dell’Inter da inizio maggio. Come riportato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il centrocampista uruguagio ha accusato un fastidio al ginocchio che ne limitava fortemente i movimenti. Per questo motivo il club ha deciso di tenerlo momentaneamente a riposo rispetto al duro lavoro che sta continuando a svolgere quotidianamente il gruppo, come dimostrato dalla sua assenza nella seduta di ieri mattina.

Non una buona notizia di Antonio Conte che spesso è stato costretto a far la conta degli uomini a centrocampo. La speranza è che non si tratti di uno stop duraturo, anche perché Vecino grazie alla sua fisicità svolge un ruolo molto importante nella mediana nerazzurra. Rispetto alle caratteristiche degli altri centrocampisti, solamente l’uruguagio e Gagliardini riescono ad aumentare centimetri e presenza muscolare in mezzo al campo e perderne anche solo uno dei due per tanto tempo sarebbe una pessima notizia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!