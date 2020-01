CdS – Tentazione Sanchez per Conte: il cileno può partire dall’inizio contro il Lecce

Antonio Conte tentato da Alexis Sanchez. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dei nerazzurri starebbe pensando ad un possibile impiego del cileno già dal 1′ nella trasferta di Lecce, con l’attaccante ex Manchester United provato nella giornata di ieri insieme a Lukaku e Lautaro Martinez. Dopo la prova in Coppa Italia ed il gran gol di ieri in allenamento, l’attaccante – in gol per la prima volta in A proprio contro il Lecce – è pronto a turbare le gerarchie dell’allenatore che ora ha l’imbarazzo della scelta.

Non ci sarà Vecino dopo il fastidio al polpaccio e le distrazioni del mercato. Con lui, ai box anche Asamoah, mentre D’Ambrosio è tornato in gruppo ma ancora a corto di condizione. Fuori dai giochi Young e Politano per motivi opposti: il primo lavorerà per porsi al centro del mondo Inter, l’ex Sassuolo al momento non è nel fulcro nerazzurro e lavora per uscirne definitivamente. Gagliardini non convocato, causa infiammazione. Recuperato Borja Valero e a rischio invece Bastoni, dopo la febbre accusata in settimana.

