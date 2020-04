CdS – Mercato, l’Inter lavora sugli esterni: due frecce del Chelsea in lista con Kurzawa

Due nomi dal Chelsea ed un profilo che ha già attirato su di sé gli sguardi di mezza Europa. L’Inter lavora per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione, quando alla Beneamata verrà chiesto l’ulteriore salto di qualità per accorciare le distanze con i trofei. Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sugli esterni avvicinati ai nerazzurri, tracciando il particolare il bilancio dei due Blues corteggiati dal tecnico interista, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

Entrambi già allenati ai tempi del Chelsea, i due restano in uscita dal club di Lampard, viste le nuove gerarchie tracciate dal tecnico. Lo spagnolo è finito nel mirino dell’Inter già lo scorso inverno, ma le richieste esagerate dei Blues hanno costretto la Beneamata a virare su altri nomi, in attesa di correggere il tiro per l’estate. Più facile portar via l’italo-brasiliano dalla Premier League, viste le preferenze di Lampard, ma per l’assalto servirà comunque una cifra non inferiore ai 20 milioni.

Occhio dunque ad una possibile pista low cost, quella che porta a Kurzawa, in uscita a zero dal Paris Saint-Germain. Folta però la concorrenza per l’esterno dei francesi, con le big già pronte a darsi battaglia per assicurarsi il 27enne a parametro zero. Tanti i movimenti di mercato in programma per l’Inter, in attesa di affidare le fasce alle nuove frecce a disposizione di Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/