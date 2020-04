CdS – Venerdì altro incontro Gravina-Spadafora: il calcio muove i primi passi per la ripresa

In un momento in cui la salute pubblica del Paese viene prima di tutto, il mondo del calcio prova ad andare avanti e cerca la luce in fondo al tunnel. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la Serie A può tornare ad allenarsi per tornare in campo a maggio.

I calciatori infatti, in questo periodo di stop, sono andati all’estero dalle proprie famiglie e dopo il rientro ci sarà bisogno di prendere – di nuovo – quello status fisico che avevano prima della pausa. Tutti gli allenamenti saranno ovviamente svolti in condizioni “speciali”, oltre ai controlli medici frequenti. Venerdì prossimo ci sarà un altro punto della situazione tra il presidente della FIGC Gravina ed il Ministro Spadafora: in una situazione del genere è difficile fare previsioni ma alla fine della prossima settimana ci si renderà conto in che stato è l’Italia. La speranza di tutti è di uscirne al più presto e di tornare a parlare di calcio giocato.



