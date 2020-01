CdS – Verso Inter-Atalanta: Sensi titolare dal 1′, buone notizie da Asamoah

Dopo l’importantissimo 1-3 rifilato al Napoli lunedì sera al San Paolo, l’Inter è tornata subito a lavorare in campo in vista della sfida in programma sabato a San Siro contro l’Atalanta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i giocatori impegnati e utilizzati nella partita ieri hanno sostenuto una seduta defaticante mentre chi non è sceso in campo si è allenato in una partitella contro il Seregno. Match concluso con il risultato di 4-1, in campo anche Asamoah che ha disputato un scorcio di partita. Contro l’Atalanta, complice la squalifica di Skriniar, si rivedrà Godin al fianco di De Vrij e Bastoni: a centrocampo Sensi verso una maglia da titolare.

