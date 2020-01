CdS – Verso Udinese-Inter, Eriksen dal 1′: ottimismo per Borja e Brozovic. Due assenze sicure

Archiviata la vittoria nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ora per l’Inter di Conte è tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di Serie A: la squadra nerazzurra farà visita alla Dacia Arena all’Udinese e cercherà di ritornare alla vittoria dopo i 3 pareggi consecutivi rimediati contro Atalanta, Lecce e Cagliari.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe esserci l’esordio dal 1′ per Eriksen: il fantasista danese ha confermato di essere in forma con la doppietta siglata nel 5-0 nell’amichevole disputata ieri ad Appiano con l’Under 18. Recuperati gli influenzati D’Ambrosio, Skriniar e De Vrij, arrivano anche buone notizie da Brozovic che sarà almeno in panchina. Out invece Gagliardini e Sensi, ottimismo per Borja Valero.

