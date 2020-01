CdS – Young pronto, Moses ancora no: l’ex Chelsea pronto tra un paio di settimane

Se contro il Cagliari è tutto pronto per il possibile esordio in maglia nerazzurra di Ashley Young, i tifosi nerazzurri dovranno pazientare un altro po’ per vedere in azione il neo acquisto Moses.

Arrivato in prestito dal Chelsea, il nigeriano ha svolto pochi allenamenti ancora con il gruppo e ci vorrà ancora del tempo per recuperare la migliore forma fisica ottimale, dopo i due infortuni rimediati alla coscia sinistra. Come riportato dal Corriere dello Sport, per tornare a pieno regime serviranno un paio di settimane ma è possibile che trovi la convocazione anche prima.

