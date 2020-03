CdS – Youth League, il pasticcio della Uefa che penalizza l’Inter

Si ritrova in una situazione paradossale l’Inter Primavera dopo la scelta comunicata con qualche giorno di anticipo di non presentarsi per il match di Youth League previsto contro il Rennes e preferire piuttosto di perdere a tavolino. Una decisione, questa, maturata a causa dei rischi che lo spostamento della squadra dalla Lombardia avrebbe creato e che, la positività riscontrata ieri nel tampone di Daniele Rugani, mai come adesso appare saggia.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, nonostante tutto l’Inter sarà giudicata dalla Commissione Etica della Uefa perché ha deciso di non presentarsi a Coverciano a giocare il match degli ottavi di Youth League contro il Rennes. Un rischio a cui si sarebbero esposti non solo i giovani nerazzurri, ma agli avversari e il Centro tecnico federale. Il Real Madrid, che ieri a causa del blocco del traffico aereo spagnolo da e per l’Italia non è potuto arrivare a Torino per sfidare la Juventus, invece, ha visto la sua partita rinviata. Due facce della stessa medaglia perché se l’Inter avesse confermato Sesto San Giovanni come campo, forse sarebbe stato il Rennes a non presentarsi.