CdS – Zeman: “La Juventus vincerà lo scudetto, Inter ancora distante: ai nerazzurri serve tempo”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico della Roma Zdenek Zeman ha parlato del presente della Serie A, disegnando la corsa scudetto e raccontando il suo punto di vista in merito all’Inter di Conte. Il tecnico, tra i bianconeri e la Champions, ha dichiarato di vedere i nerazzurri ancora un passo indietro rispetto alla rivale per il primo posto.

SCUDETTO – “La Juventus per me vincerà lo scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari ed anche quelli delle cosiddette riserve”

INTER – “L’Inter è ancora distante dalla Juventus e comunque avrà bisogno di un periodo di tempo necessario per rimodularsi. Però, intanto, in Champions è uscita, anche in un girone non semplice”

CHAMPIONS LEAGUE – “Champions? Penso al Liverpool, più di ogni altra squadra. E poi subito dopo il PSG di Mbappè, Neymar, Icardi e Cavani che trasmette gioia e dà spettacolo vero. Poi anche il Barcellona: per me queste tre sono avanti e la Juventus, a livello internazionale, mi pare ancora un pochino distante”

