Social – Cedric e la vicinanza all’Italia e all’Inter: “Non vedo l’ora di tornare a vedere splendere le luci a San Siro. Supererete questa sfida”

Un passato in nerazzurro che non ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi nerazzurri. Ma evidentemente, a Cedric Soares, sia l’Italia che l’Inter sono rimasti molto cari. Il terzino ora in forza all’Arsenal, che ha vestito la maglia interista nella seconda parte della stagione 2018/2019, ha voluto infatti lanciare un messaggio al nostro Paese, in un periodo così tragico e complicato a causa della pandemia di coronavirus.

Nello specifico, Cedric, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, si è prima rivolto all’Italia, incoraggiando la popolazione e auspicando la fine dell’emergenza in tempi brevi: “Cara Italia, sto seguendo a distanza questi dolorosi momenti che il paese sta vivendo. Senza dubbio, questa è la sfida più difficile per la nostra generazione, ma sono sicuro che l’Italia sarà capace di superarla“. Successivamente, si è anche rivolto direttamente agli ex compagni dell’Inter, allo staff e ai tifosi: “Per tutti i miei amici, staff, tifosi dell’Inter e per tutti gli italiani io auguro un grande in bocca al lupo. Non vedo l’ora di tornare a vedere splendere le luci a San Siro“.



