Čeferin: “Coppe europee senza pubblico. Sono ottimista, ma non vogliamo correre rischi”

Aveva sperato fino all’ultimo di poter portare a compimento la stagione delle coppe europee ed alla fine, tra mille comprensibili difficoltà, alla fine Aleksander Čeferin sembra stia riuscendo nel suo obiettivo. Nel mese di agosto sono infatti previste le fasi finali sia di Champions che di Europa League per poter finalmente concludere un’annata complicatissima e tornare a programmare in vista della prossima stagione che, almeno inizialmente, sarà piena di altrettante incognite. Per quanto riguarda il pubblico, come già anticipato qualche settimana fa, il presidente dell’Uefa ha spiegato che difficilmente verrà consentita la presenza negli stadi già ad agosto, ma più realisticamente le tifoserie potrebbero tornare in autunno.

Queste le sue parole sui canali ufficiali dell’Uefa: “Ci ho creduto fin dal primo momento. Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio. Sono sicuro che sarà una bella sensazione. Penso come tutti che sarebbe ancora più bello assistere a una partita con i tifosi sugli spalti. Ma sono una persona ottimista, e la mia grande speranza mi dice che gli spettatori potranno tornare a riempire gli stadi il prima possibile”.

