Cellino cambia idea: “Serie A? Favorevole alla ripartenza, me niente campi neutri”

Evidentemente influenzato dagli enormi miglioramenti registrati in Italia nelle ultime due settimane per quanto riguarda la curva del contagio del coronavirus, alla fine anche Massimo Cellino ha scelto di schierarsi sul fronte della ripartenza per la Serie A. Il presidente del Brescia ha appena dichiarato di essere favorevole ad una ripresa del campionato, nonostante le difficoltà riscontrate dai club lombardi a portare a compimento tutti i test medici negli ultimi giorni. L’unica condizione dettata dal numero uno del club bresciano, però, riguarda la possibilità di giocare in campo neutro.

Queste le parole di Cellino nell’intervista sulle pagine de la Repubblica: “Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza: sono favorevole a far ripartire la Serie A. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici; ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro: il Brescia giocherà in casa e non in campi neutri”.

