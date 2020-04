Cellino ribadisce: “Non schiererò il Brescia, non ho paura della penalizzazione. E su Lotito…”

Massimo Cellino, proprietario del Brescia, ha ribadito la sua volontà di non far scendere la squadra in campo qualora si dovesse ritornare a giocare dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a il Giornale di Brescia di questa mattina: “Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò il Brescia. Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso“.

“Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione. Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d’asino non giunge in Paradiso si dice a casa mia: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione. Gravina? Vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia. Io non voglio vantaggi e non ho paura di retrocedere perché non fallisco e perché la serie A ce la riprenderemo. Buona Pasqua a tutti, ho voglia di vedervi. E mi piacerebbe quando sarà possibile organizzare una messa aperta a tutti a Torbole per onorare i nostri morti“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!