Cena di Natale Inter, Max Pezzali esalta Lukaku: “Un acquisto formidabile”. E sul razzismo: “Va affrontato con mezzi estremi”

Tra i tantissimi invitati alla cena di Natale dell’Inter, da segnalare anche la presenza di Max Pezzali. Il famoso cantante, noto per il suo tifo nerazzurro, intercettato dai cronisti all’esterno del locale nel quale si stanno tenendo i festeggiamenti natalizi nerazzurri, ha affrontato diversi temi, spaziando dall’acquisto di Romelu Lukaku, fino al problema del razzismo. Queste le sue parole:

“Sono convinto che quello che è stato fatto fino ad ora è stato straordinario, quindi non porrei limiti alla provvidenza ma nello stesso tempo starei molto accorto. Cominciamo a essere tanti in pochi punti. Quest’estate mi avessero detto Inter in classifica a questo punto? Non ci avrei creduto. Sarà sicuramente un campionato divertente. Lukaku? Secondo me è un acquisto formidabile. A volte si tende a dare responsabilità a uno solo, magari soprattutto per le opportunità sprecate che pee lo sazio che si crea attorno. Ma bisognerebbe vedere quest’ultimo aspetto, e queste sono doti da grandissimo attaccante. Diamogli tempo“.

Infine, la chiosa sul più che mai attuale problema legato agli episodi di razzismo: “Razzismo? Io credo sia un problema più generAale della società italiana e non solo, va affrontato con mezzi estremi e prendere delle decisioni serie. Oggi ci sono tutti gli strumenti tecnologici per isolare chi si comporta in un certo modo“.

