La cura Conte non fa solo sorridere la classifica, ma anche il centrocampo dell’Inter: è il più prolifico della Serie A

Dopo l’entusiasmante vittoria nel derby di domenica sera, l’Inter è tornata in testa alla classifica, mostrando un carattere e una voglia di non arrendersi mai molto forti e a immagine e somiglianza del proprio allenatore Antonio Conte. La squadra, nella Stracittadina, così come nell’intero campionato, ha beneficiato anche dell’apporto del centrocampo, che continua a offrire ottime prestazioni.

Da segnalare infatti, una statistica che va a vantaggio del lavoro in fase offensiva del reparto centrale del campo di Antonio Conte. Aggiungendo i gol di Vecino, Brozovic e gli assist di domenica sera, sono ben 14 i gol segnati e ben 27 gli assist forniti in 23 partite dai centrocampisti dell’Inter. Grazie a questi numeri, il reparto nerazzurro, risulta essere il più prolifico della Serie A.



