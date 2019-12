Cerruti (GdS): “Una volta recuperati gli infortunati, chiunque dovesse arrivare farebbe panchina. La rosa è già da scudetto”

Alberto Cerruti, ai microfoni di Radio Sportiva, parla della stagione fin qui disputata dall’Inter e delle prospettive future dei nerazzurri.

Parole importanti quelle spese per Candreva: “Credo sia facile parlare di Lukaku e Lautaro Martinez, che sono una grande coppia, ma nell’Inter sono altrettanto importanti i gregari. E Candreva è un po’ il capitano dei gregari nerazzurri. Conte ha saputo rilanciare lui e anche altri giocatori che sembravano destinati a lasciare l’Inter, come Gagliardini“.

Si esprime poi sulla situazione rosa: “Nel post-partita di Dortmund credo che Conte abbia esagerato, forse tradito dalla delusione per il risultato. Penso che poi si sia ricreduto: Borja Valero, che non aveva giocato nella prima parte di stagione, è poi stato applaudito. Credo che l’Inter abbia un’ottimo organico già oggi, capace di vincere lo scudetto. Sarebbe già importantissimo recuperare gli infortunati, penso a Barella e Sensi. Se tutti stanno bene, compreso Sanchez, chi arriva è destinato a fare il rincalzo“.

Infine, interessante anche l’intervento sul discorso Europa League: “La mentalità italiana è sbagliata, all’estero non ragionano così. Sono passati 21 anni dall’ultima vittoria italiana nell’allora Coppe Uefa, da allora le nostra squadre non sono neanche riuscite ad arrivare in finale“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!