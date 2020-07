Cds – Rivoluzione Inter: saranno in 10 a partire. Lautaro finanzia il mercato?

Dopo la sconfitta con il Bologna è tempo di riflessioni in casa Inter. La delusione c’è, Conte si aspettava di poter lottare per lo scudetto fino alla fine ma così non è stato, e adesso sono tutti sotto esame. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbero essere addirittura 10 i giocatori che il club nerazzurro dovrà sostituire per la prossima stagione: Berni, Godin, Gagliardini, Biraghi, Moses, Vecino, Borja Valero, Esposito, Sanchez e soprattutto Lautaro Martinez. Dai soldi di quest’ultimo dovrà arrivare la liquidità necessaria per ricostruire la nuova Inter, ma nel caso alla fine l’argentino dovesse restare a Milano, il mercato non sarà per nulla facile.

