C&F – Inter, ecco quanto vale la Champions League! Tutti i ricavi della stagione

La partecipazione alla Champions League è sempre stato un obiettivo primario per l’Inter e per la società. Oltre all’importanza e al fascino calcistico della competizione, giocare in Europa è un toccasana per le casse del club. Giocare infatti per il terzo anno di fila la Champions League è un traguardo importante e vincendo l’Europa League i nerazzurri la prossima stagione la disputerebbero in prima fascia.

Come riporta Calcio&Finanza i ricavi della stagione appena trascorsa ammontano a 46,6 milioni di euro. L’Inter – nonostante l’uscita ai gironi – è riuscita a racimolare un bel gruzzoletto da utilizzare nel prossimo mercato. Nello specifico il bonus partecipazione (15,2 milioni) ed il ranking storico (16,6) hanno decisamente aiutato. L’obiettivo ora è arrivare alle cifre delle altre italiane, come Juventus (86,8 milioni di euro) e Napoli (65,8 milioni).

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<