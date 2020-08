C&F – Zhang al 9° posto tra i presidenti di club più ricchi del mondo: la classifica completa

L’arrivo di Steven Zhang e del gruppo Suning alla presidenza dell’Inter hanno fatto davvero bene al club e a tutto il mondo nerazzurro. Il numero 1 interista dal suo arrivo ha visto una crescita esponenziale della società e non vuole certamente fermarsi: il suo obiettivo infatti è far tornare l’Inter nell’élite europea.

Come riporta Calcio&Finanza il proprietario del gruppo Suning Zhang Jindong è al 9° posto tra i presidenti di club più ricchi del mondo con un patrimonio di 7,52 miliardi, di poco sopra a Silvio Berlusconi, tornato in pista alla guida del Monza. Al primo posto in Italia c’è Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, con un patrimonio di 9,05 miliardi di euro. In Europa invece comanda questa speciale classifica Carlos Slim, proprietario del Real Oviedo, con 45,7 miliardi.

