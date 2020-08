Champions League, il Bayern Monaco di Perisic non sbaglia: è finale! Ora il PSG di Icardi

Era una delle grandi favorite e non sbaglia neanche stasera: il Bayern Monaco è la seconda finalista di Champions League. Domenica sera – a Lisbona – i bavaresi affronteranno il Paris Saint Germain.

Una gara condotta già dal primo tempo grazie alla doppietta di Serge Gnabry e alla rete finale del solito Lewandowski, ma che ha visto un Lione tutt’altro che arrendevole. Sono state numerose infatti le occasione avute dalla squadra di Rudi Garcia, che però non è riuscita a sfruttarla. Per l’ex Inter Ivan Perisic un passo indietro rispetto al quarto di finale contro il Barcellona, ma ha avuto comunque il merito di aver propiziato la seconda rete per la sua squadra.

Il croato – uscito al 63′ – ora affronterà in finale un suo ex compagno di squadra e di goal: Mauro Icardi. Appuntamento a domenica con l’Inter che non può essere che spettatrice interessata anche per il suo futuro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<