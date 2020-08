Champions League – Inter confermata in terza fascia: il punto su tutte le squadre

Tra le tantissime agevolazioni, la vittoria dell’Europa League avrebbe garantito all’Inter soprattutto di potersi presentare ai sorteggi dei gironi della prossima Champions League partendo dalla prima fascia, aumentando così le possibilità di incappare in un’estrazione meno complicata di altri anni. E invece, la sconfitta contro il Siviglia ha bloccato anche per quest’anno la formazione nerazzurra in terza fascia, al pari della Lazio e, con i giusti incastri dei preliminari, probabilmente anche dell’Atalanta. Ma andiamo a fare il punto delle squadra in gioco in base alle rispettive fasce:

PRIMA FASCIA – Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, PSG, Porto, Zenit, Siviglia.

SECONDA FASCIA – Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Borussia Dortmund, Chelsea

TERZA FASCIA – Lipsia, Inter, Lazio

QUARTA FASCIA – Istanbul Başakşehir, Rennes.

*SECONDA O TERZA FASCIA – Ajax (posizione ancora dubbia per gli olandesi, attualmente da seconda fascia ma dietro al Benfica nel ranking Uefa. I portoghesi infatti, qualora dovessero qualificarsi nei preliminari, prenderebbero proprio il posto dell’Ajax)

**TERZA O QUARTA FASCIA – Atalanta, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Brugge, Borussia Mönchengladbach

In bilico, invece, ci sono altre 36 squadre il cui approdo in Champions League dipenderà dall’esito dei preliminari: dal Salisburgo allo Slavia Praga, dall’Olympiakos al Benfica, passando per Gent, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Young Boys, Besiktas, AZ e tante altre. Di queste, vi saranno solamente sei posti a disposizione.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<