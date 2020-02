Champions League, Lazio e Inter tra i ricordi di Simeone: “Contento di vederle lottare con la Juventus”

Il suo Atletico Madrid torna in campo questa sera in Champions League. Impegno per nulla agevole quello dei colchoneros, in campo contro i campioni uscenti del Liverpool al Wanda Metropolitano. Ore di adrenalina dunque per Diego Simeone, tecnico degli spagnoli in scena tra poche ore davanti al proprio pubblico per la prima gara europea del suo 2020.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il Cholo oltre a parlare del suo Atletico ha ricordato anche il rapporto che lo lega alle due squadre italiane tra le protagoniste in Serie A: “Lazio e Inter stanno davvero molto bene, sono molto contento di vederle lottare per il primo posto con la Juventus che sta vincendo trofei di continuo ed ormai da anni. Sono molto legato alle due squadre e ad entrambe voglio molto bene”. Queste le parole di Diego Simeone a poche ore dal match di Champions contro il Liverpool. Tra i ricordi del campione argentino anche una grossa fetta di storia nerazzurra.

