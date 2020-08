Champions League, esulta Perisic: il trofeo è del Bayern! Delusione Icardi, sconfitta e zero minuti in campo

Per i tifosi dell’Inter, Bayern Monaco–Paris Saint-Germain di questa sera era anzitutto un’altra sfida: era Ivan Perisic contro Mauro Icardi, un esubero dell’Inter del passato contro un altro esubero, benché entrambi – almeno inizialmente – fossero certi di partire dalla panchina. E il verdetto che la finale di Champions League – disputata questa sera a Lisbona – è stato che, tra i due, festeggiare spetterà a Ivan Perisic. E’ infatti il Bayern Monaco il nuovo club campione d’Europa, capace d’imporsi sui parigini per 1-0.

E a decidere la contesa tra i due ex interisti – ironia della sorte – è un ex juventino: vale a dire Kingsley Coman, capace di trovare al 60esimo minuto il guizzo giusto per mettere la palla in fondo alla porta difesa da Keylor Navas e regalare ai bavaresi un altro trionfo nella massima competizione continentale dopo quello del 2013 nella finale contro il Borussia Dortmund. Per quanto riguarda gli ex Inter, Ivan Perisic ha fatto ingresso in campo al 64esimo minuto. Icardi, invece, non ha giocato.

