Che Serie A: Inter, Juventus e Lazio in testa alla 23esima giornata, accadde solo nel 1998…

Era la stagione 1997-1998, un’annata non troppo felice per i colori nerazzurri, sono passati però 22 anni e qualcosa lega il momento odierno dell’Inter e questo campionato di A con quella annata. Nei primi tre posti c’erano Juventus, Inter e Lazio, proprio come adesso. La Serie A 2019/20 sta regalando, finora, tante emozioni e imprevedibilità: la Juve che perde a Napoli e a Verona, l’Inter che rimonta un derby sotto 2-0 in 45 minuti, la Lazio che corre e con la vittoria di Parma certifica una cosa: non vuole fermarsi.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, ventidue anni fa succedeva più o meno lo stesso: Juve e Inter battevano in casa Bari e Napoli, la Lazio pareggiava a Bergamo con l’Atalanta. Record infranto però, infatti questa è la prima e unica volta che bianconeri, nerazzurri e biancocelesti sono stati ai primi tre posti della graduatoria dopo 23 turni in 90 anni di Serie A a girone unico. Prima di adesso, la situazione era un po’ diversa, soprattutto per quanto concerne la classifica: la Juventus nel 1998 era avanti di già 4 punti rispetto all’Inter, quest’ultima invece dava 6 punti di distanza alla Lazio.