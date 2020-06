Chelsea, Chilwell si avvicina: Lampard boccia Alonso e Emerson? L’Inter monitora attentamente

Un Chelsea scatenato quello che si vede sul mercato; dopo aver fatto lo sgambetto all’Inter acquistando Timo Werner dal Lipsia però, questa volta i blues potrebbero indirettamente fare un favore ai nerazzurri. A quanto riportato dai più importanti tabloid inglesi infatti, la squadra allenata da Frank Lampard starebbe cercando fortemente un laterale sinistro da inserire in rosa. L’obiettivo sarebbe quello di acquistare Ben Chilweel dal Leicester, protagonista di una stagione impressionante. Le foxes per il gioiello inglese chiedono circa 60 milioni di euro, e il Chelsea sembrerebbe fortemente intenzionato ad accontentare le loro richieste.

Alla luce di questo potrebbe sbloccarsi una situazione più che importante per l’Inter. I nerazzurri sono infatti da tempo alla ricerca dell’esterno sinistro che possa accontentare Conte e due dei profili maggiormente monitorati sono stati quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Con l’eventuale arrivo di Chilwell in maglia blues, i due esterni sarebbero implicitamente bocciati da Lampard e condannati ad un posto in panchina; inoltre vista l’ingente spesa che porterebbe la doppia operazione Werner-Chilwell, il Chelsea farebbe volentieri cassa con degli esuberi. Per Emerson la concorrenza della Juve sembra spietata e quindi i nerazzurri potrebbero affondare il colpo su Marcos Alonso, da sempre pupillo di Conte e giocatore ideale per fare il quinto di centrocampo nella formazione del tecnico pugliese. Dopo essere stato vicino sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio, che sia arrivato il momento definitivo di vederlo con la maglia dell’Inter?

