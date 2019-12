Chelsea, Giroud sempre più lontano: i Blues virano su Osimhen e l’Inter osserva

Sempre meno spazio per Giroud nel Chelsea e sempre più forte la tentazione di un addio, con l’Inter pronta ad approfittarne. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i Blues sarebbero sulle tracce di una giovane stella del Lille per rinforzare il proprio reparto avanzato. Si tratta infatti di Victor Osimhen che, secondo Wyscout, avrebbe riportato gli stessi dati in termini di performance offensiva di Mbappe e Depay, posizionandosi al secondo posto tra i migliori attaccanti della Ligue 1 alle spalle di Ben Yedder del Monaco.

All’assalto del giocatore ci sarebbero però anche Tottenham e Liverpool interessate all’acquisto di uno dei centravanti più promettenti dell’intero panorama europeo. Per cercare di eliminare la concorrenza, il Chelsea potrebbe spingere ancor di più Olivier Giroud alla porta. Inter costantemente alla finestra per il gigante della Nazionale francese: può essere lui l’uomo giusto per rinforzare il reparto avanzato dei nerazzurri.

