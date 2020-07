Chelsea, Giroud: “Futuro? Ho ancora un anno di contratto. Werner qui non per stare in panchina, lotterò per una maglia”

Di questi tempi, un anno fa, il suo nome rimbalzava a spron battuto da una parte all’altra delle cronache di mercato nerazzurre. Quest’anno pure, benché non così assiduamente: in ogni caso, quello di Olivier Giroud è un profilo che da tempo si muove come un satellite attorno all’Inter, ora più vicino e ora più lontano. Nel frattempo, però, il giocatore pensa al Chelsea e, come dichiarato a L’Equipe, alla sua situazione gerarchica nel reparto offensivo dei Blues.

“Timo Werner certamente non è venuto qui per starsene in panchina, ma io sono pronto a lottare per una maglia da titolare – spiega l’attaccante, interrogato sull’argomento – Avere concorrenza in attacco è sempre utile, così come avere una punta di peso che torna utile specie contro avversari chiusti. In ogni caso, Werner per me è una motivazione a fare ancora meglio”. Infine, inevitabile una domanda sul futuro: “Con il Chelsea ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà se continuerò qui o andrò a fare un’altra esperienza. Mi sento bene e penso di poter dare tanto per almeno altre due stagioni”.

