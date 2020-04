Mercato – Il futuro di Coutinho parla sempre più inglese: anche il Chelsea piomba sul talento del Barcellona

Nelle scorse settimane, ha tenuto banco un probabile ritorno di fiamma sull’asse Barcellona-Milano; anzi, Monaco-Barcellona-Milano. Sì, perché l’indiziato per una papabile seconda avventura in nerazzurro sarebbe Philippe Coutinho, attualmente in forza al Bayern Monaco; difficilmente, però, i bavaresi sborseranno i 120 milioni di diritto di riscatto per il brasiliano: tornerà al Barcellona, che vorrà monetizzare dalla sua cessione in estate.

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, però, sarebbe piombato su di lui il Chelsea, che si aggiungerebbe alle altre pretendenti dalla Premier League, ossia Tottenham, Manchester United, Arsenal e persino il Leicester City.

Schira lascia più di uno spiraglio aperto tra Chelsea e Coutinho per il buon rapporto che lega la dirigenza Blues all’agente del brasiliano, Kia Joorabchian. L’Inter è destinata a non rivederlo una seconda volta a San Siro?

