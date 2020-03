Chi è Evan N’Dicka: il giovane che ha stregato l’Europa

E’ spuntato oggi il nuovo nome per la difesa dell’Inter: si tratta di Evan Dicka, difensore centrale francese dell’Eintracht Francoforte. Nato il 20 agosto del 1999, N’Dicka quest’anno ha collezionato 25 presenze con la maglia del club tedesco in tutte le competizioni, segnando anche una rete in Europa League nella vittoria per 0-1 sul campo del Vitória Guimarães.

Rookie of the month in Bundesliga nel mese di febbraio, il giovane francese si è guadagnato la stima di top club europei: insieme ai nerazzurri infatti anche Milan, Liverpool, Arsenal e Siviglia lo hanno messo nel mirino. N’Dicka è cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre prima di essere acquistato dall’Eintracht nel 2018.

Già nel giro della nazionale francese, il numero 2 ha esordito in tutte le giovanili dall’Under 16 fino all’Under 21 lo scorso 9 settembre. Dotato di ottimo tempismo in scivolata, N’Dicka è facilmente adattabile anche ad una difesa a tre, potendo giocare su tutto il fronte difensivo.



