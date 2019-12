Chi è Julian Weigl, l’obiettivo dell’Inter in caso di fumata nera per Vidal: grande visione di gioco, pochi gol

E’ notizia fresca di giornata, è argomento appena dato in pasto al trottolone mediatico del mercato che frulla i nomi, i cognomi, i volti e bombarda le prime pagine e le homepage con gli stessi nomi, cognomi e volti per settimane. Prepariamoci, perché sarà così anche nel mese di gennaio: un mese, tra l’altro, in cui l’Inter dovrà per forza prendere parte alla sarabanda, perché a Conte occorrono nuovi innesti e occorrono anche subito. E quindi eccolo, un possibile nome. Un nome nuovo, fatto oggi: Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund. Grande recuperapalloni (dicunt), giocatore dotato di grande visione di gioco e abile a smistare. Destro di piede. Pochi gol.

Questo si dice di lui, di Weigl, un giocatore del quale – come di tutti i giocatori disponibili su piazza – interessano principalmente due date. La prima: quella di nascita. E la carta d’identità, nel suo caso, segna 1995: né giovane né vecchio, 24 anni quasi 25, la classica età in cui un calciatore comincia a sviluppare una certa maturità sportiva, e in cui può pensare di strappare un contratto importante. La seconda data: quella di scadenza del contratto col Borussia Dortmund: e in questo caso si va al 2021. Tradotto: il giocatore – la prossima estate – andrebbe in scadenza con i gialloneri. C’è un problema, però: e cioè che l’Inter ne ha bisogno subito, pur non essendo il tedesco una priorità: il calciatore – pare – è stato inserito al primo posto della lista dei piani B nel caso in cui il grande obiettivo, ossia Arturo Vidal, non dovesse raggiungere Conte ad Appiano Gentile, ma è chiaro che per tutti i profili attenzionati si ragioni in vista dell’immediato.

Julian Weigl, insomma, è inteso dall’Inter un po’ come la riparazione della riparazione: classica trama di mercato in situazioni come quella di una società che – frattanto – sta provando a mettersi in una buona posizione per Vidal nel minor tempo possibile, che nel frattempo sta cercando di trattare un attaccante (in lizza, tra gli altri, c’è anche Fernando Llorente), e che, sempre nel frattempo, sta anche provando a bloccare colpi in prospettiva per giugno (leggi Kulusevski). Sullo sfondo, resta Weigl: e nemmeno troppo, ché il mercato di gennaio è notoriamente bloccaticcio e non di rado – ancor meno che in estate – profili considerati di secondo piano finiscono per scalare le gerarchie delle preferenze: e così, dopo un paio d’anni al Monaco 1860 e quattro anni e mezzo al Borussia Dortmund, per Weigl potrebbe essere – questo – un inverno di svolta. Sospeso tra Dortmund e Milano. Con la tentazione Benfica – altro club interessato – sullo sfondo. Palla ai duellanti.

