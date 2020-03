Chichizola torna su Inter-Getafe: “Giusto rinviarla, ho parlato con Gagliardini, la situazione era complicata”

Inter-Getafe è stata una delle prime partite europee rinviate a causa del coronavirus, prima che l’epidemia dilagasse costringendo alla chiusura totale di campionati e coppe. Sull’episodio è tornato a parlare ai microfoni di SkySport il portiere del club spagnolo, Leandro Chichizola, ex compagno di squadra del centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini ai tempi dello Spezia. Ecco le sue parole: “I numeri sono alti, siamo in difficoltà, non possiamo uscire se non per fare la spesa e andare in farmacia, siamo preoccupati perché continua a salire la curva dei contagiati e dei morti. Il problema Covid-19 c’era già, il nostro presidente ha fatto bene a opporsi alla partita. Io avevo parlato con Gagliardini che è stato mio compagno allo Spezia e mi aveva detto che la situazione era difficile. E’ stato giusto rinviare quella gara, inoltre si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse in uno stadio come San Siro, sarebbe stato un peccato“.

