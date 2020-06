Chiellini svela: “A 17 anni feci un provino con l’Inter. Conte? Allenatore top, ha ideato un sistema di gioco”

Giorgio Chiellini è un personaggio non di certo amato nell’ambiente nerazzurro. Sono recenti, infatti, le polemiche sulle sue parole di ‘odio’ nei confronti dell’Inter e se ne è discusso per diverso tempo. Il difensore della Juventus è intervenuto in una diretta Instagram e ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera. La sua avventura poteva incrociarsi con quella della Beneamata, quando da giovane fece un provino per entrare nella squadra. Il calciatore classe ’84, inoltre, ha esaltato la figura di Antonio Conte, un personaggio che ha dato la svolta tattica ad un intero sistema calcistico.

PROVINO CON L’INTER – “A 17 anni sono andato a fare dei provini con Juve, Inter e Milan, sono stato vicino ad andare in quelle squadre, ma il presidente ha detto di no. Quando c’erano l’Inter di Moratti o il Milan di Berlusconi c’era una percezione diversa. Il mondo sta cambiando e l’Italia si sta adeguando, ma per noi nostalgici si sentiva un amore diverso per la squadra. Non che oggi si lavori male, ma prima c’era un calcio differente. Con l’Inter di Moratti, che era una grande rivale, c’era molta stima e rispetto”.

MAESTRO CONTE – “Con lui c’è stata una svolta. Il difensore prima di lui era inteso solo dal punto di vista difensivo. Si limitava al passaggio vicino, ai compiti semplici. Con l’arrivo di Conte, invece, è nata l’idea che il difensore potesse anche impostare il gioco. È un allenatore top, una persona che mi ha dato tanto in carriera”.

