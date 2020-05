Chiellini torna sul libro: “Balotelli mi ha sorpreso. Fa tutto parte del gioco”

Dall’uscita del libro “Io, Giorgio” di Giorgio Chiellini non ci sono state altro che polemiche per le parole del difensore della Juventus. Dopo gli attacchi a Mario Balotelli ed a Felipe Melo, le risposte non si sono fatte attendere. In diretta su Instagram con Christian Vieri, Chiellini è tornato sull’argomento:

LIBRO – “Mi sono assunto tutte le responsabilità di questo libro, era un momento della vita in cui mi andava. Clamore? Ci ho pensato tanto, non mi piace far polemiche. Scrivere 20 anni di perfezione mi sembrava ipocrita. Erano cose già sapute e le ho affrontate anche con loro. Fa parte del gioco, anche io sono entrato in qualche libro ma vivo tutto con serenità”.

BALOTELLI – “Non porto rancore, mi ha fatto una piacevole sorpresa con questo suo comportamento. Negli anni precedenti ha avuto qualche comportamento un po’ così, ora è stato molto carino. E’ tutto a posto”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!