Chiesa come Esposito: altro colpo per l’agenzia di scouting di Totti

Non solo la firma di Sebastiano Esposito per la sua nuova agenzia di scouting. Francesco Totti è pronto a mettere le mani anche su Federico Chiesa: il gioiello della Fiorentina, secondo il settimanale Chi, sarebbe pronto a sposare le nuove idee dell’ex dieci della Roma. Un passo importante segnalato dalla rivista che racconta così i primi grandi colpi del giallorosso, lontano dal calcio giocato ma pronto al ritorno a stretto contatto con i talenti azzurri.

Tutto in gran segreto, come riportato dal settimanale, insieme all’assalto al baby attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito, al momento impegnato nel trattare il rinnovo del contratto con l’Inter. Per Totti una nuova avventura che non lo vedrà protagonista da agente bensì come scout, provando così a guardarsi intorno alla ricerca delle nuove stelle del calcio europeo e mondiale. Chiesa ricomincia da Totti: tutto pronto per il matrimonio con l’agenzia dell’immortale capitano giallorosso.

