Chiesa elegge il suo idolo di sempre: “Ronaldo il Fenomeno, il migliore della storia”

Al centro delle voci di mercato delle grandi d’Italia, pronte a darsi battaglia per assicurarsi il suo talento. Federico Chiesa è finito al centro dei piani di Inter e Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore, alla cifra giusta, e le pretendenti studiano il colpo da novanta.

Intanto, in attesa di poter riprendere gli allenamenti di gruppo, il talento della Viola ha scelto di rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram ed ha raccontato il suo punto di vista in merito ai più grandi di sempre nella storia del calcio: “Giocatore preferito? Ronaldo il Fenomeno, Kakà, Shevchenko. Il migliore della storia, invece, è sempre Ronaldo il brasiliano. Il mio gol più bello è quello contro il Milan, segnato a dicembre 2018. Tra l’Inter del Triplete ed il Milan di Shevchenko prendo il Milan di Sheva. Tra Maradona e Pelé invece scelgo Maradona”. Ronaldo il Fenomeno in cima alla lista dei migliori secondo Federico Chiesa: l’ex Inter ha catturato i sogni del baby talento azzurro, protagonista di un duello di mercato a suon di milioni.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!