CIES – Classifica dei calciatori di Serie A con valore più alto: nella top 8 ci sono 3 nerazzurri

CIES Football Observatory ha fornito un report biennale, che considera i calciatori di Serie A che hanno il valore di trasferimento più alto. Nella classifica dei top 8, secondo l’algoritmo CIES, sono presenti addirittura tre calciatori dell’Inter, che insieme alla Juventus è la squadra ad avere più protagonisti coinvolti. I nomi sono quelli di Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Il valore dei nerazzurri presenti nella classifica è piuttosto rilevante, considerando che i primi due occupano rispettivamente la seconda e terza posizione.

In particolare, il Toro avrebbe una valutazione di 98,9 milioni di euro, secondo solo allo juventino De Ligt che si trova in testa a 104,7 milioni di euro. Il gigante belga si trova subito sotto l’argentino, con un valore di mercato di 90,3 milioni. A chiudere, in coda agli otto selezionati, c’è il centrocampista azzurro Barella, con 67,2 milioni. Il gioiello dell’Inter è il secondo italiano ad essere presente, preceduto da Nicolò Zaniolo con 70,1 milioni.

