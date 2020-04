CIES – Fattore campo, Inter sul podio: tra i primi al mondo c’è la Stella Rossa

Il primo gol segnato in casa può rivelarsi decisivo. A raccontare questo studio particolare è il CIES Football Observatory che ha scelto di condurre un’analisi sulla percentuale dei successi delle squadre che realizzano la prima rete davanti al proprio pubblico. L’arco temporale si muove tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre del 2019 ed abbraccia le squadre di tutto il mondo. Nella speciale classifica non mancano infatti le sorprese, con l’Inter stabile sul podio delle protagoniste italiane.

Sul gradino più alto del podio c’è la Juventus che, dal 2015 al 2019, è riuscita a vincere 113 gare su 131, ovvero l’86,3% dopo essere riuscita a segnare per prima in casa. Secondo posto invece per il Napoli che segue con l’85% e con 96 vittorie ottenute su 113 incontri. Conta molto sia l’effetto dello Stadium per i bianconeri sia l’effetto San Paolo per gli azzurri, in una legge che sembra abbracciare anche l’Inter. I nerazzurri chiudono il podio italiano grazie ai 90 successi in 111 match, pari all’81,1%. Un dato quello della Beneamata che può essere confrontato anche a livello mondiale: prima in classifica la Stella Rossa con il 96,3% di successi casalinghi dopo aver sbloccato le sfide. 130 vittorie su 135: numeri irraggiungibili per qualsiasi formazione e che rende incredibile il fattore campo del club oggi allenato da Dejan Stankovic.



