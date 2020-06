CIES – Inter terza in Italia per movimento del pallone in fase di possesso

Napoli al primo posto, Juventus seconda e Inter terza. No, nessun pronostico. È la classifica del movimento del pallone in fase di possesso palla che emerge dal nuovo report del Cies, l’organizzazione dedicata agli studi sullo sport. Entrando più nel dettaglio, è possibile vedere come i partenopei occupino il primo posto in virtù dei 10.9 km fatti percorrere alla palla. I bianconeri, invece, hanno fatto registrare 10,5 km. A seguire i nerazzurri di Antonio Conte con un totale di 10,3 km.

Ampliando il raggio d’azione all’Europa, dove le prime italiane sono rispettivamente al quattordicesimo, trentaseiesimo e quarantottesimo posto, la vincitrice di questa speciale classifica è il Bayern Monaco. I bavaresi guidano con 12,7 km a partita. Seguono poi Manchester City (12,5 km) e i freschi campioni d’Inghilterra del Liverpool, che hanno fatto registrare 12,3 km.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!