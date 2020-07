UFFICIALE – Avanti con la regola dei cinque cambi, l’IFAB: “Norma estesa sino al 31 luglio 2021”. Sarà valida anche agli Europei

Ora è ufficiale per tutto il calcio a ogni livello di competizione: nella giornata di oggi l’IFAB (International Football Association Board) ha reso noto, in un comunicato diffuso dalla FIFA, che la regola delle cinque sostituzioni nel corso dei novanta minuti – già in vigore in alcuni campionati anche in Italia, come la Lega Pro o quelli dilettantistici – sarà estesa “a tutte le competizioni sino al 31 luglio del 2021”. Questo significa che in tutte le serie nazionali di tutti i Paesi varrà la regola dei cinque cambi, che sarà dunque prorogata per un oltre un anno a partire da oggi.

Introdotta nelle massime competizioni per sopperire all’affaticamento dei giocatori a causa degli impegni ravvicinati e delle partite da giocare in periodo estivo a causa della pandemia da coronavirus, la norma dei cinque cambi sarà utilizzata anche in occasione degli Europei itineranti del 2021, che avrebbero dovuto avere luogo proprio quest’estate e che, invece, hanno subìto un rinvio proprio a causa della pandemia.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<