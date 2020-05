Cinque sostituzioni, il via libera di Rizzoli: “Sì ma solo in tre slot. Importante non perdere tempo”

Una novità importante in vista della ripresa del campionato di calcio, per scongiurare infortuni e permettere agli allenatori di utilizzare più giocatori durante i 90 minuti. Se la Serie A ripartirà lo farà con la novità delle cinque sostituzioni, già sperimentate in Bundesliga.

Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della A, è intervenuto sulle frequenze di Rai Radio1 per commentare questa importante novità: “La possibile novità dei cinque cambi? Da un punto di vista regolamentare è importante che non possano essere utilizzate dagli allenatori strategie per perdere tempo, mantenendo la possibilità di fare questi cinque cambi in soli tre slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare. E’ un’opportunità dovuta al rischio di infortuni per le tante partite che si dovrebbero giocare in un arco temporale ristretto, con match ogni quattro giorni. Ma saranno la Federazione e le leghe a decidere se accettare la novità”.

